Formel 1-hold sammenligner dansk talent med stjerner

Det siger Mia Sharizman, direktør for Alpine-teamets talentakademi, i et interview med Ekstra Bladet.

Christian Lundgaard har siden 2016 været tilknyttet Alpine, der tidligere hed Renault.

Lige nu kører den 19-årige dansker i Formel 2, som af mange regnes for at være klassen lige under Formel 1. Det er der, han skal overbevise Alpine om, at han skal have et sæde i Formel 1.

- Det er en god målestok, for vi tror, at Christian kan sammenlignes med kørere som Lando Norris, Charles Leclerc og Max Verstappen. Vi tror, at han er på det niveau, siger Mia Sharizman.

21-årige Lando Norris kører for McLaren og betragtes som et af de største talenter i Formel 1.

Charles Leclerc fra Ferrari og Max Verstappen fra Red Bull er mere etablerede navne trods kun 23 år på bagen. Sidstnævnte forventes at blande sig i kampen om den samlede Formel 1-sejr i denne sæson.

Internt på Alpine-akademiet kæmper Lundgaard med kinesiske Guanyu Zhou og australske Oscar Piastri om en plads i en af teamets Formel 1-racere.

I det kapløb spås han gode chancer.

- Vi har haft muligheder for at stoppe samarbejdet med Christian, men i hvert år har han vist, at der var noget i ham. Derfor har han været ved os så længe. Så jeg vil sige, at han ligger på pole position af de tre, siger Mia Sharizman.

Christian Lundgaard har i denne sæson optjent 16 point i Formel 2, hvor han ligger samlet nummer syv.

Lige nu er det den tidligere verdensmester Fernando Alonso og franske Esteban Ocon, der kører Alpine-bilerne i Formel 1.