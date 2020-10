Formel 1-felt kommer på banen i sidste tyske træning

Fredagens to træninger forud for lørdagens kvalifikation og søndagens løb blev aflyst på grund af dårligt vejr. Men lørdag var det klaret op i det tyske, og Formel 1-feltet kunne rulle ud på asfalten.

Lørdag kunne man for første gang i denne weekend høre suset fra bilerne i motorsportens kongeklasse på Nürburgring.

En time havde Kevin Magnussen og co. til at finde sig til rette i deres biler efter to ugers pause, inden startpladserne til grandprixet skal fordeles senere lørdag.

Den danske Haas-kører nåede at logge 27 omgange. Magnussens bedste tid var 16.-hurtigst. Holdkammerat Romain Grosjean sluttede med 15.-bedste tid.

Mercedes-duoen Valtteri Bottas og Lewis Hamilton var hurtigst med finnen en kende foran briten.

Michael Schumachers søn, Mick Schumacher, var udset til fredag at få en forsmag på livet som Formel 1-kører.

Schumacher skulle have overtaget Antonio Giovinazzis sæde i AlphaTauris ene bil i dagens første træning. Men træningen blev som bekendt aflyst, og Formel 1-legendens søn må altså vente lidt endnu med at tage sine første spæde skridt i farens fodspor.

Racing Points Lance Stroll kom ikke på banen i lørdagens træning. Canadieren var ifølge holdet ikke på toppen rent helbredsmæssigt og deltog derfor ikke. Racing Point vil efter træningen vurdere, om Stroll kan deltage i kvalifikationen lørdag eftermiddag.