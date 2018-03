Formel 1-ekspert vil se Haas holde kadencen

Men før man drømmer om dansk dominans gennem hele sæsonen, bør man måske huske på de svagheder, som tidligere har kendetegnet det amerikanske hold.

- Trenden for Haas har været, at teamet i den første tredjedel af sæsonen har været overraskende godt, og så er det bøjet en smule af.

- Det har simpelthen ikke kunnet optimere nok på bilen i forhold til det øvrige felt, siger den tidligere racerkører Nicolas Kiesa, der er Formel 1-ekspert på Viasat.

Hans kommentarer falder i et interview foretaget før lørdagens kvalifikation.

Kiesa vil ikke gætte på, om Haas' hidtil manglende evner til at holde kadencen over en hel sæson har været et spørgsmål om manglende økonomi eller kompetencer.

- Men det er Haas' og ikke kørernes opgave at løse det. Haas er nødt til at kunne følge med i udviklingskapløbet, som foregår hen over sæsonen.

- Jeg forventer dog, at Kevin Magnussen i den første tredjedel af sæsonen er en regulær top-10'er, siger Nicolas Kiesa.

Lørdag sluttede Kevin Magnussen på sjettepladsen i kvalifikationen til Australiens Grand Prix lige foran teamkollega Grosjean.

På grund af en startstraf til Red Bulls Daniel Ricciardo rykker begge Haas-kørere yderligere én plads frem i start-gridden.

Nicolas Kiesa var overrasket over Haas' gode præstationer i testene i Barcelona efter en blandet 2017-sæson.

- Det er ikke én enkelt ting, men en hel række af svagheder, som Haas identificerede i løbet af sidste år.

- De har haft masser af data og feedback fra kørerne til at bygge denne 2018-racer op. Og det ser vi udslaget af nu, siger han.

Han bemærker, at Haas-bilen som udgangspunkt virker pålidelig.

- I de afsluttende test så bilen ud til at være ret let at køre. Og jeg har lært om de to Haas-kørere, at de kører stærkt, når de sidder i en bil, de føler sig komfortable i, og som ikke byder dem på ubehagelige overraskelser, siger Nicolas Kiesa.

Spørgsmålet bliver således også, om Haas kan holde den pålidelighed intakt, når de andre teams skruer op for udviklingskapløbet hen over sæsonen, og Haas skal forsøge at finde endnu mere fart i bilen.