Formel 1-drømmen lever hos ny dansk Indycar-racerkører

I flere år har Christian Lundgaard været et af Danmarks bedste bud på en ny kører i motorsportens kongeklasse, og nu drejer han racerbilen ind på en ny bane for at opnå sit mål.

Fra 2022 skifter han Formel 2 ud med den amerikanske løbsserie Indycar.

- Drømmen om Formel 1 er ikke forsvundet, siger Lundgaard i telefonen fra USA, hvor han i disse dage får en smagsprøve på sin nye tilværelse.

- Jeg ved, hvor lang vejen til Formel 1 er, men jeg er 20 år gammel og har mange år endnu. Der er ikke noget, der er slut, siger Christian Lundgaard.

Onsdag skrev han under på en kontrakt hos Indycar-teamet Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL), som han i august kørte et enkelt løb for.

- Det er stort, og det er en helt anden verden, end hvad jeg er vant til i Europa. Da jeg var herovre i august, blev jeg bidt af det.

- Det er gammeldags ræs, og det handler ikke så meget om politik og penge, siger Lundgaard, som grundlæggende har svært ved at sætte ord på, hvad Indycar er for en størrelse.

- Efter løbet i august kunne jeg ikke engang forklare min familie, hvordan det var, men det har tiltrukket mig. Alle i USA ved, hvad Indycar er, så det er stort - men Formel 1 er toppen af poppen.

Siden 2017 har Lundgaard været en del af talentakademiet på Formel 1-holdet Alpine, hvor han har kæmpet uden held for at få et sæde i kongeklassen.

Lundgaard fortæller, at hans kontrakt med Alpine udløber i begyndelsen af 2022, men det er stadig en mulighed, at samarbejdet kan fortsætte sideløbende med karrieren i USA, siger han.

Lundgaard ser under alle omstændigheder ingen lukkede døre i forhold til en plads på Alpines Formel 1-hold i fremtiden.

- Hvis jeg gør det godt nok herovre, og de ser, at jeg er på rette niveau, så kan de godt hente mig ind, siger han.

Han anerkender dog, at han forsøger at tage en utraditionel vej til Formel 1.

- Normalt er det tidligere Formel 1-kørere, der kommer til Indycar. Der er ikke så mange, der bruger det som springbræt til Formel 1. Men det er en mulighed, siger han.

Christian Lundgaard har i 2020 og 2021 kørt i Formel 2, klassen lige under Formel 1. Efter gode takter i 2020 har 2021 været hård. Lundgaards to konkurrenter fra Alpine-akademiet ligger samlet et og to, mens han selv ligger nummer 11 med to løbsweekender tilbage.

- Det har været et barsk år. Jeg står stadig med spørgsmål om, hvor præstationerne er forsvundet hen i forhold til 2020.

- Det er mentalt svært at forstå, men det nytter ikke noget at sætte sig ned og græde over det. Det er op på hesten og prøve at forstå, men vi har ikke fundet løsningen og svaret på, hvad der er sket, siger han.

Muligheden for at køre Indycar opstod, efter at Lundgaard i august imponerede, da han var på gæstevisit hos LLR-teamet i august.

Her kvalificerede han sig til en startplads som nummer fire i selve løbet, hvor han sluttede som nummer 12.

- Det løb, jeg kørte herovre, understregede, at jeg ikke mangler niveau. Jeg har stadig farten, og det her er det perfekte valg for mig, siger han.