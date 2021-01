Formel 1 ændrer kalenderen og begynder i Bahrain

Formel 1-grandprixet i Australien er udskudt, mens der er tvivl om løbet i Kina.

På sin hjemmeside skriver Formel 1, at sæsonen begynder i Bahrain 28. marts. Det er en uge senere end oprindeligt planlagt.

Det skyldes, at løbet i Australien er udskudt til slutningen af november, mens det er uvist, hvornår og hvorvidt grandprixet i Kina kan afvikles.

Sikkert er det, at det ikke bliver afviklet i maj. Der er mulighed for at finde en dato til et løb i Kina senere på sæsonen.

Desuden er et løb i italienske Imola tilføjet til kalenderen, og planen er at gennemføre 23 løb, lyder det i meddelelsen fra Formel 1.

Imola var også på programmet i 2020-sæsonen, der var præget en lang række ændringer under coronapandemien.

Stefano Domenicali, præsident og direktør for Formel 1, forklarer, at pandemien fortsat medfører problemer.

- Det har været en travl begyndelse på året for Formel 1, og vi er glade for at bekræfte, at antallet af løb planlagt i 2021-sæsonen er uændret, siger han.

- Pandemien gør, at livet stadig ikke er vendt tilbage til normalen, men vi viste i 2020, at vi kan afvikle sikre løb. Vi var den første internationale sport, der vendte tilbage, og vi har erfaringen og planerne til at afvikle sæsonen.

Han er glad for, at Imola-løbet igen er at finde i kalenderen.

- Vi er glad for at offentliggøre, at Imola vender tilbage til 2021-sæsonen, og vi ved, at vores fans ser frem til at se Formel 1 efter vinterpausen i vores nye åbningsløb i Bahrain, siger Stefano Domenicali.