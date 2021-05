Formandskandidater vil brede danske værdier ud i verden

Bach og Natorp er enige om, at DIF skal skubbe på for at udbrede nordiske værdier, når der skal træffes internationale beslutninger - såsom det kontroversielle valg af Qatar som vært for VM i fodbold.

- Vi skal være i det internationale beslutningsrum og være klar på, hvad vi gerne vil der.

- Vi skal komme med gode og realistiske krav, men det er vanskeligt, hvis det ikke bliver anerkendt af andre lande som noget, der er værd at diskutere, siger Thomas Bach.

Selv om det er en svær øvelse, så mener Bach, at det er muligt at snige nordiske værdier ind i de internationale beslutningsprocesser. Og han kom med et eksempel.

- Jeg befandt mig i Minsk, da Hviderusland blev valgt som vært for European Games i 2019. Her gik præsident Alexander Lukashenko på talerstolen og talte om menneskerettigheder i Hviderusland.

- Vi sad og lyttede til det, og før vi skulle til en afstemning, krævede vi et beslutningsgrundlag, som vi alle kunne kigge ind i. En ting, vi jo kender fra Danmark. Da vi ikke kunne få det, så kunne vi ikke stemme for, at European Games skulle foregå i Minsk.

- Vi kan måske ikke få et nej til regimet, men den beslutning vi kigger på, den kan vi sige nej til, siger Thomas Bach.

Han mener, at man fra dansk side så tidligt som muligt skal forsøge at præge beslutningerne.

- Vi må aldrig stå i en diskussion, hvor det hele starter med "boykot eller ej", siger han med henvisning til debatten omkring fodbold-VM i Qatar, hvor flere ønsker en boykot.

Modkandidaten Hans Natorp er på linje og fremhæver tilstedeværelse og networking som værktøjer, han vil bruge for at udbrede nordiske værdier.

- Hvis vi først starter med at sige nej, så ændrer det ikke på de beslutninger, der træffes. Det er arbejdet derhen, vi skal have fat i, siger Natorp.

- Vi kan sætte nogle dagsordener i DIF, så når internationale beslutninger skal tages, så har vi allerede fået de allerværste scenarier væk. Det er et langt sejt træk.

- Det er ikke noget, Danmark kan gøre alene. Det kræver netværk og stærke alliancer, og alliancer med lande, der tør sige, hvad de mener, siger Hans Natorp.

De to formandskandidater kom torsdag med deres syn på en lang række emner. Blandt andet samarbejdet med DIF's 62 specialforbund, digitalisering og udfordringer for foreningsidrætten.

Bach og Natorp er i øjeblikket næstformænd i DIF under formand Niels Nygaard, der stopper efter 14 år på posten.

Der er valg 19. juni.