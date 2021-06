Formand takker af med stolthed og bekymring

Et ikon i dansk idræt takker af lørdag. Efter 14 år som formand for Danmarks Idrætsforbund (DIF) stopper 68-årige Niels Nygaard og overlader roret til en af de to næstformænd, Thomas Bach eller Hans Natorp, på DIF's årsmøde.

Nygaard har selv været med til at indføre den regel om maksimalt 12 år som formand, som tvinger ham naturligt af posten.

- Den er inspireret af steder i udlandet, hvor der er tendens til, at nogle sidder på livstid, så det bliver indspist og enerådigt. Der kommer et tidspunkt, hvor kurven med inspiration går den gale vej.

- Den kurve passer også fint på mig, selv om jeg selv synes, jeg har bidraget med initiativer til det sidste, siger Nygaard.

Han er godt tilfreds med det, han nåede at udrette som formand.

På breddefronten fremhæver han kampagnen "Bevæg dig for livet", hvor ambitionen sammen med DGI var, at 75 procent af befolkningen i 2025 skulle være aktive - heraf 50 procent i foreninger.

Han fremhæver, hvordan kampagnen var med til at sætte skub i medlemsfremgang, indtil den sidste forår blev sat tilbage af coronapandemien.

På eliteplan jubler han stadig over, at det i 2016 lykkedes at hente 15 medaljer med hjem fra OL i Rio - det klart bedste resultat siden OL i 1948.

Men mest af alt er Nygaard glad for samspillet mellem bredden og eliten.

- De 15 medaljer i Rio var et vanvittigt flot resultat, og det viste, at vi er lykkedes med den særlige danske model, hvor man bliver fostret op af frivillige i foreningslivet for senere at få Team Danmarks assistance.

- Når man kigger på udlandet, giver det ikke sig selv at få de to verdener til at mødes.

Han glæder sig over, at bredden er kommet mere i fokus.

- Indtil for seks-otte år siden gik DIF primært op i eliten og det at klare sig godt ved OL, men nu ser man mere ud over egen næsetip, og vi har påtaget os et større socialt ansvar.

Altafgørende for alle succeser har været samarbejde, pointerer Nygaard. Det haltede ifølge Nygaard på flere fronter, da han overtog formandsposten fra Kai Holm i 2007.

Dengang gjorde DIF og DGI ifølge Nygaard nærmest en dyd ud af at bekrige hinanden, men de fik siden et godt samarbejde, selv om Nygaards ønskede fusion gik i vasken i 2008.

Også specialforbundene lagde Nygaard et stort arbejde i at skabe et godt forhold til.

- Den største forskel på 2007 og 2021 er det harmoniske samarbejde internt og eksternt, hvilket er en væsentlig årsag til succeserne. Det er skabt ved at drikke utroligt meget kaffe, siger Nygaard med et glimt i øjet.

Også på Christiansborg har han fået kontakterne i orden, hvilket har bidraget til at tiltrække store arrangementer til Danmark.

- Uden at bruge brune kuverter, bemærker Nygaard med hentydning til, at det ikke altid og alle steder i verden syntes at gå til helt efter bogen, når værtskaber skal fordeles.

Og så er vi henne ved Nygaards bekymring for sporten på verdensplan.

- Jeg ser sporten have megastore udfordringer globalt. Mange steder i verden gør man tingene på måder, som vores værdier har det dårligt med.

- Når man ser på sager i Den Internationale Olympiske Komité og tildelingen af store events, er der grund til stor bekymring.

Han bemærker dog, hvordan visse lande nu gør oprør mod eksempelvis afholdelsen af fodbold-VM i Qatar. Og han håber, at optrevlingen af skandalen i Det Internationale Fodboldforbund har bidraget til større gennemsigtighed.

- Der er nordiske og vesteuropæiske lande og USA, der begynder at have fokus på dårligdomme, og man ser sponsorer trække sig, men der er stadig 170 lande, hvor den slags overhovedet ikke er et tema.

- Jeg synes, at det går meget langsomt med at ændre tingene.

Det mærkede han på egen krop, da han tidligere i juni stillede op til valget om præsidentposten i Den Europæiske Olympiske Komité (EOC) og tabte efter at have fungeret som midlertidig præsident.

Han gik til valg på en række reformer og ønskede blandt andet større gennemsigtighed i regnskaber og lagde op til at være mere inddragende end forgængeren, men Nygaard følte, at han blev mødt af forskrækkelse.

- Europa er stadig meget opdelt i blokke, og man er oppe mod kulturer, der arbejder ud fra gamle mekanismer. Ikke alle var klar til at sluge de reformer, lyder Nygaards analyse.

Trods valgnederlaget bliver han i sporten. Blandt andet som formand for det kommercielle selskab Sport One Danmark.

Men uden den europæiske post får han nemmere ved at leve op til, hvad han har lovet konen.

- Jeg har lovet at drosle ned fra syv til fire arbejdsdage, og jeg skal også prøve at holde rigtig ferie, lyder afskedssalutten.