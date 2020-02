Formand om svømmesag: Sportslig ledelse svigtede

Det siger han i en pressemeddelelse fredag, efter at en uvildig undersøgelse af forhold for elitesvømmere er blevet præsenteret.

- Da vi i perioden 2003-2012 havde de to internationale profiler, Mark Regan og Paulus Wildeboer, ansat som landstrænere, var det en meget stor omvæltning for dansk landsholdssvømning - både for udøverne og for vores ledelse.

- Vi må erkende, at vores daværende sportslige ledelse har svigtet ved ikke at tøjle disse to trænere, og at det desværre fik negative konsekvenser for nogle unge mennesker på det tidspunkt, siger Lars Jørgensen.

Selv om Dansk Svømmeunions elite- og landsholdsarbejde er et helt andet sted i dag, end det var, da svømmere oplevede svigt og ydmygelser, er unionen blevet enig med direktør Pia Holmen Christensen om at stoppe samarbejdet.

- Det er helt i Pias ånd, at intet må stå i vejen for en fortsat positiv udvikling i dansk svømning, og derfor er Pia også helt indforstået med dette for os drastiske skridt, siger Lars Jørgensen.

Det var blandt andet offentlige vejninger af svømmere, der fik hård kritik i en DR-dokumentar.

- Når man går til idræt - og det gælder også svømning - så handler det om at være en del af et fællesskab, at bevæge sig, at udvikle sine kompetencer - og først og fremmest at have det sjovt.

- Det er det, idrætten skal stå for - og det gælder også dansk landsholdssvømning, siger formanden.