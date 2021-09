Formand: Mindeløb for Chris Anker samler cykelfolket

På begivenhedens Facebook-side har knap 400 mennesker tilkendegivet, at de deltager, mens 900 har meldt sig interesserede, og det har været bekræftende for formand Lars Toft Pedersen.

Lørdag afholder Hammel Cykle Klub en fælles cykeltur for at minde den tidligere cykelrytter og ekspertkommentator Chris Ankersen Sørensen, som i lørdags omkom i en trafikulykke i Belgien.

- Det, vi kan se, er, at der er masser af tilslutning til arrangementet. Det bekræfter os i den forbundethed, som rigtig mange føler til cykelsporten og den måde, som Chris Anker har formidlet den.

- Det kommer til at blive et socialt arrangement og er ikke på nogen måde en konkurrence. Der skal være mulighed for at bruge tiden på cyklen til at tale sammen og dele minder og tanker.

- Der er skrevet rigtig meget om Chris Anker, men i morgen (lørdag, red.) får den enkelte mulighed for at udtrykke, hvad Chris Anker har betydet for dem, siger han.

Efter offentliggørelsen af mindeturen har Davinci Cykler - en cykelbutik i Holte - ladet sig inspirere og arrangeret et lignende event. Det finder sted søndag og har fuld opbakning fra formanden for Hammel Cykle Klub.

- Det er jo rigtig dejligt, og vi reklamerer også for den begivenhed. Så sent som i formiddags talte jeg med en fra Herfølge, der havde tænkt sig at komme og ville høre, om man skulle melde sig til.

- Jeg svarede, at han var super velkommen til at deltage, men om han havde set, at der også er et løb i Holte. Det var han meget taknemmelig for, for så kunne han spare rejsetiden og brobilletten.

- Det er kun skønt, når sådan en mindeaktivitet bliver gjort tilgængelig i hele landet, siger Lars Toft Pedersen.

Mindeløbet i Hammel starter lørdag klokken 10.

Før mindeturens start vil formanden holde en kort tale, og der vil være et minuts stilhed for Chris Anker. Der vil både blive kørt en landevejstur på den 60-65 kilometer lange Chris Anker Rute samt en mountainbike-tur. Efter turen serveres der kaffe og kage i klubhuset.