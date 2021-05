Forkortet kongeetape skaber debat i Giroen

Dårligt vejr på en del af ruten har inden starten mandag fået arrangøren til at forkorte etapen og fjerne to hårde stigninger midtvejs.

Det betyder, at rytterne ikke får de 212 voldsomt hårde og kuperede kilometer som planlagt, men i stedet slipper med to hårde stigninger og omkring 153 kilometer i stedet.

Sidste år endte det i lidt af en skandale i løbet, da rytterne måtte strejke for at få arrangøren til at ændre ruten på en etape, da rytterne mente, at vejret gjorde det for farligt at køre på de planlagte veje.

Det frustrerede løbsdirektør Mauro Vegni, som i år derfor var mere lydhør over for rytterne, som allerede søndag aften italesatte frygten for vejrudsigten.

- Alle, som er i cykelsport, ved, at når først rytterne begynder at brokke sig, så er der ikke noget at gøre, siger Vegni i et interview med italiensk tv, som Kanal 5 bragte.

Derfor tog man tidligt beslutningen mandag til frustration for flere af klassementsfolkene, som håbede på en hård etape og chancen for at vinde tid.

Blandt andre Aleksander Vlasov og Damiano Caruso udtrykte ærgrelse og mente ikke, at det var rytternes ønske.

Den ærgrelse blev nok ikke mindre, hvis de hørte interviewet med Vegni til ende.

For vejret er ikke så slemt som frygtet på de to nu fjernede stigninger Fedaia og Pordoi ifølge løbsdirektøren.

- Den (oprindelige etape, red.) kunne være kørt, som det ser ud nu, lyder det fra Vegni.

Der bliver dog kørt cykelløb trods alt, og den sidste stigning på Giau skal nok indbyde til angreb, selv om trætheden hos rytterne vil være mindre end først forudset.

Over samtlige ti kilometer stiger vejen med næsten ti procent, inden de slutter med en nedkørsel.