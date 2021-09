Forgyldt ungdom falmer i de voksnes rækker

Den talentfulde nordsjællænder er ellers tredobbelt verdensmester i U23-klassen. Men efter at han er rykket op til "de voksne", har han forsøgt at vænne sig til ikke at være den bedste længere.

- Der er stadig et stykke vej op til de fem-seks bedste i verden. Det er et skridt, jeg håber at tage i løbet af de næste par år.

- Når man går en klasse op, skal man huske at følge sin egen tidsplan i stedet for at se på resultaterne. Og jeg kan se, at mine tider er bedre i dag, end de var for to år siden. Det gælder om at se de små sejre, siger Mikkel Bjerg.

Han fik sin voksendebut ved VM sidste år. Han knoklede og trampede, men endte alligevel på en beskeden 17.-plads mere end et minut fra medaljepodiet.

Selv ikke et unikum fra U23-klassen kan uden videre hamle op med tempouhyrer som Filippo Ganna eller Wout van Aert.

Det er Mikkel Bjerg hverken den første eller sidste, der erfarer. Springet fra ungdomscykling til verdenseliten er enormt. Og få steder har man oplevet det så tydeligt som i Danmark.

I enkeltstart er dansk cykling nemlig en sværvægter i junior- og U23-klassen. I de seneste ti år har danske ryttere i alt vundet ti medaljer.

Men succesen er aldrig blevet overført til seniorplan. Her venter Danmark fortsat på sin første medalje hos mændene i disciplinen, der har været på VM-programmet siden 1994.

- Fordi man kører i top-3 som junior, er det ikke ensbetydende med, at man også gør det fem år senere som senior, siger Danmarks Cykle Unions elitechef, Morten Bennekou.

- Der kan ske noget, når rytterne kommer ud i den store virkelighed på professionelle hold og måske ikke satser helt så meget på enkeltstart længere.

- Det er det, der er sket med Mads Würtz Schmidt for eksempel. Han har ikke haft samme mulighed for at fokusere på det som senior, påpeger Bennekou.

Netop Mads Würtz Schmidt har været en af pionererne i den danske ungdomssucces i enkeltstart. Han vandt junior-VM i 2011 og gentog triumfen i U23-klassen fire år senere.

Som professionel har han med succes transformeret sig til hårdfør klassikerrytter, men det er gået ud over enkeltstarten, hvor han ikke længere laver nævneværdige resultater.

Heller ikke Lasse Norman Hansen, en anden tidligere VM-medaljevinder, er nogen specialist i disciplinen i dag.

- Det handler også lidt om, at vi bare er langt fremme på ungdomsplan. Det er meget tidligt meget seriøst i Danmark. Folk dedikerer hele deres liv til det som 17-18-årige, siger Mikkel Bjerg.

- På eliteplan er der flere, der kan lave en fuld satsning, samtidig med at man jo konkurrerer mod de absolut bedste fra 10-15 årgange. Det er noget sværere at lave de helt store resultater til senior-VM, forklarer han.

Det er bemærkelsesværdigt, at de senere års bedste danske enkeltstartsrytter, Kasper Asgreen, er en mere alsidig type end de specialister, der har sørget for medaljeregn i ungdomsrækkerne.

- Jeg vandt i det hele taget ikke ret meget som ungdomsrytter. Hverken i enkeltstart eller linjeløb. Jeg er bare senere udviklet end nogle af mine kolleger.

- Men som regel kan man godt se allerede som ungdomsrytter, hvem der har den store motor, der skal til for at blive en god enkeltstartsrytter i fremtiden, siger Kasper Asgreen.

Bjerg og Asgreen er de to danske kort i søndagens VM-enkeltstart. De to ryttere, der skal forsøge endelig at skaffe Danmark den seniormedalje, som man forgæves har jagtet i 27 år.

- Det kunne være fedt. Men i første omgang ligger det pres nok mest på Asgreen, siger Mikkel Bjerg.