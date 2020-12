Forfærdelig runde sender Højgaard i bunden af golffelt

To birdies kunne ikke veje op for fire bogeys og to dobbeltbogeys. Efter runden er den 19-årige dansker også samlet seks slag over par og placeret på en delt 59.-plads.

Bedste dansker er derfor Joachim B. Hansen, som gik runden i et slag under par. Det kunne have set væsentligt bedre ud, hvis han ikke havde leveret en tredobbelt bogey på hul 18.

Samlet er Hansen på en delt 44.-plads med en score på et slag over par.

Ingen af de to danskere er i nærheden af turneringens førende spillere, Laurie Canter, Patrick Reed og Matthew Fitzpatrick, der alle er 11 slag under par.

Turneringen har en præmiepulje på otte millioner dollar, hvilket svarer til næsten 50 millioner kroner. Vinderen af turneringen scorer lidt over 18 millioner kroner.

Sidste år vandt spanieren Jon Rahm den lukrative turnering for anden gang i karrieren, men han deltager ikke i år.

Sæsonfinalen afholdes i Dubai.