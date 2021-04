Nikolaj Jacobsen forstår ikke, at folk kan få sig selv til at sende hadbeskeder til andre mennesker. (arkivfoto)

Fordømmende håndboldlandstræner svømmer i hadbeskeder

Det er ikke hvad som helst, der lander i indbakken hos landstræner Nikolaj Jacobsen.

På trods af håndboldherrernes succes skal han leve med, at danskere i stor stil skriver hadefulde privatbeskeder til ham på sociale medier.

I et interview med B.T. fortæller han, at det indimellem bliver meget personligt.

- Så kommer der nogle om mit udseende. Om at jeg er tyk og grim. De kom her til VM, men det var knap så mange, som da vi røg ud sidste år til EM, hvor der var en del flere beskeder, som handlede om, hvordan jeg ser ud.

- Det kan også være, at jeg er 'arrogant', 'dum' eller 'selvoptaget' og noget i den stil, siger Nikolaj Jacobsen.

Han fortæller, at han i et job er nødt til at leve med den slags, "for ellers bliver du sindssyg i hovedet," som han udtrykker det.

Han opfordrer dog til, at folk tænker sig om en ekstra gang, før de sender de personlige beskeder af sted til mennesker, de ikke kender.

- Jeg kan jo ikke undgå at se det, når folk skriver til mig privat. Så popper det jo bare op. Der kan jeg ikke vælge det fra. Og jeg synes, man bør spørge sig selv: 'Arrr ... Kan det nu være rigtigt, jeg skal blande mig i landstrænerens job?'.

- Og de her personlige ting som udseende skal man jo slet ikke blande sig i. Hverken i forhold til mig eller andre. Lad da være med at genere andre mennesker på den måde - hvad fanden bilder folk sig ind?

- Inden du trykker send, så tæl til ti og overvej, om det er en besked, du selv ville blive glad for at modtage, siger han.

Debatten om hadbeskeder har været særdeles udbredt på det seneste. Også i sportens verden har flere aktører stillet sig frem.

Blandt andre fodboldmålmanden Jakob Busk, der spiller i tyske Union Berlin, har fortalt, at han i sin tid i FC København var bange og nervøs for at vise sig offentligt, fordi han modtog hadbeskeder.