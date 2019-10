Fordoblet Fifa-tilskud skal løfte dansk kvindefodbold

Årsagen til Mette Bach Kjærs jubel er, at Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) torsdag meddelte, at tilskuddet til udviklingen af kvindefodbold over de næste fire år vil blive fordoblet, i forhold til hvad der først var planlagt.

I stedet for at bruge cirka 3,35 milliarder kroner vil Fifa nu investere 6,7 milliarder.

- Fifa kan godt se, at kvindefodbold er et produkt, man kan få til at vækste endnu mere, siger Mette Bach Kjær.

I DBU har man endnu ikke overblik over, hvad Fifas øgede tilskud har af betydning for, hvor mange flere penge der ender i forbundet kasse, men lige meget hvad vil de blive brugt på et generelt løft af dansk kvindefodbold, lyder det fra Mette Bach Kjær.

- Vi vil gerne give vores landshold endnu bedre vilkår, så de kan optimere og forberede sig endnu bedre, så vi kan komme til alle slutrunder.

- Derudover er vi i gang med at lave en fælles strategi for pige- og kvindefodbold, og der kommer pengene til at falde på et tørt sted.

- Der er bredden, eliten og landsholdet, og hvis man kan skubbe de tre "ben" tættere sammen, så tror jeg faktisk, at vi kan lykkes med vores ambition om øget medlemsvækst. Der kommer nogle indsatsområder, hvor pengene også kommer til at falde på et tørt sted, siger Mette Bach Kjær.

Hun mener, at et øget fokus fra såvel forbund, klubber og medier samt et mere seværdigt produkt er nogle af årsagerne til, at kvindefodbold i de senere år er blevet mere populært.

- Pigerne er rigtig dygtige, og det er de jo blevet, efter de er blevet professionelle. Nu har de ligesom herrerne mulighed for at træne hver dag og restituere, spise rigtigt og få de gode behandlinger.

- Jeg oplever også, at der er en autenticitet over kvindefodbold, som mange måske ikke oplever i herrefodbold - en umiddelbarhed, glæde og begejstring, siger Mette Bach Kjær.

Fremgangen på kvindesiden kan også ses i seertallene fra dette års VM-slutrunde i Frankrig.

I gennemsnit havde hver VM-kamp 17,3 millioner seere verden over, hvilket er mere end en fordobling i forhold til VM i 2013 i Canada, hvor 8,4 millioner seere i gennemsnit så med.