Fordeling af byrden er nøgle til succes

Et kig på det danske landshold kan let afføde tanken, at det kunne være Danmarks vej til succes.

Holdkampene ved Thomas Cup, badminton-VM for herrelandshold, afgøres over fem kampe. Tre singler og to doubler. Med andre ord kan tre gode singler sikre sejren i hver eneste kamp.

Med nummer 2, 3 og 12 på verdensranglisten - Viktor Axelsen, Anders Antonsen og Rasmus Gemke - kan ingen andre nationer på papiret matche Danmark i den kategori. Også fordi verdensetter Kento Momota virker et stykke fra toppen.

Men kun at sætte lid til singlerne kan spolere de ellers gode danske chancer for et stort resultat.

Det mener landstræner Kenneth Jonassen, som både internt og udadtil arbejder med at mane singlehypen til jorden.

- Selvfølgelig er det noget, vi skal være opmærksomme på. Alle kan jo trække vores herresingler ud og kigge på deres niveau og præstationer og så tænke, at der står vi godt, siger Jonassen.

- Men det er her, Thomas Cup adskiller sig. For det er en holdpræstation. I løbet af turneringen skal alle byde ind på et tidspunkt, for der skal også være plads til, at man fejler, og at nogle andre samler dig op bagefter.

- Vi skal arbejde på at fordele byrden jævnt, men vi kan selvfølgelig ikke løbe fra, at der er spillere, som er favoritter i kampe.

Historikken bakker op om landstrænerens syn på sagen. Da Danmark i 2016 for første og hidtil eneste gang vandt Thomas Cup, var det ikke en snorlige vej til guldet.

Den sidste puljekamp, som sikrede førstepladsen i puljen, kvartfinale, semifinale og finale blev alle vundet 3-2 i kampe. Og det var langtfra lutter favoritsejre, der sikrede den danske triumf.

En slidt Jan Ø. Jørgensen havde det svært i andensinglen undervejs, og Carsten Mogensens fravær på det tidspunkt gav en ny doublekonstellation med Mathias Boe og Mads Conrad-Petersen.

Kun i finalen var det tre danske singlesejre, som sikrede triumfen. Og i de fire nævnte kampe bød alle på holdet undervejs ind med sejre.

Kim Astrup spillede dengang i andendoublen med Anders Skaarup. Nu er parret Danmarks bedste double, og selv om duoen er nede som nummer 15 i verden, ved Astrup godt, at doublerne skal byde ind.

- Alle andre lande tænker: "shit, vi skal spille sindssygt godt over alle kampe for at slå Danmark", fordi vi har så gode herresingler. Og så har vi altså også fine doubler. Det er ikke kampe, modstanderne bare kan vinde, siger Astrup.

- Og vi kan ikke tillade os at læne os tilbage i stolen og lade herresinglerne klare det for os. Nej, vi vil sgu selv være med til at vinde. Vi gider ikke at nå langt i Thomas Cup, fordi vores herresingler klarer den.

- Modstanderne skal virkelig føle, at det skal være fem svære kampe, de skal ind og møde Danmark i.

Både Kim Astrup og Kenneth Jonassen tror på succes, men sidstnævnte vil ikke tænke for meget på chancerne.

- Det er helt okay at drømme og have store ambitioner. Det skal vi også have i Aarhus. Men det må ikke kamme over i, at vi forventer, det sker, siger han.

Turneringen indledes lørdag med finale 17. oktober.