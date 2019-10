Forbund stiller hårdere krav til transkønnede atleter

Transkønnede kvindelige atletikudøvere skal ifølge et nyt regelsæt sænke deres niveau af det mandlige kønshormon testosteron til det halve, hvis de vil stille op i atletikstævner under Det Internationale Atletikforbund (IAAF).

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Dermed bliver transkønnede underlagt samme regler som gælder for hyperandrogene atleter som den omdiskuterede sydafrikaner Caster Semenya, der naturligt har et højt niveau af mandligt kønshormon.

I de nye regler for ligestilling, der netop er blevet offentliggjort, er der derimod ikke længere krav om, at transkønnede skal være anerkendt ved lov i deres nye køn.

Det er tilstrækkeligt at fremvise en underskrevet erklæring om, at de identificerer sig selv som kvinder.

Specifikt betyder de nye regler, at atleternes koncentration af testosteron konstant skal være mindre end fem nanomoler per liter i en periode på 12 måneder op til et atletikstævne.

Hidtil har grænsen været ti nanomoler per liter.

Udøvernes testosteronniveau har været til diskussion i de senere år med den dobbelte OL-guldvinder Caster Semenya som omdrejningspunkt.

Sydafrikaneren var ikke med ved VM i Qatar i september, fordi hun var blevet mødt med krav om at tage medicin for at sænke sit niveau af mandligt kønshormon, hvilket hun nægter.

I foråret meddelte Den Internationale Sportsdomstol (CAS), at det er tilladt for IAAF at have regler, der betyder, at kvindelige løbere med et højt niveau af mandlige kønshormoner medicinsk skal sænke deres testosteronniveau, hvis de vil konkurrere på eliteplan.