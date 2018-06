Forbund om Wozniacki-udmelding: Kludder i maskineriet

Piotr Wozniacki, som er far og træner til Caroline Wozniacki, fortalte efterfølgende, at han ikke har talt med forbundet i seks år, og at han ikke har lavet en aftale.

Der gik koks i kommunikationen, da Dansk Tennis Forbund (DTF) torsdag annoncerede, at Caroline Wozniacki ville spille for landsholdet til næste år.

Henrik Thorsø Pedersen, der er formand i Dansk Tennis Forbund, finder sagen forvirrende og vil nu undersøge, hvad der er gået galt.

- Det lyder, som om at der er gået lidt kludder i maskineriet, siger Henrik Thorsø Pedersen til Ekstra Bladet.

Caroline Wozniacki afviser også selv, at der er en aftale på plads om, at hun vil spille for Fed Cup-holdet i 2019.

- Nej, der er ikke nogen aftale lige nu. Vi ser på det. Der er lang tid endnu, siger Caroline Wozniacki til Ekstra Bladet.

Dansk Tennis Forbund udsendte torsdag eftermiddag en pressemeddelelse, efter at BT få timer forinden havde skrevet, at Wozniacki var klar til at spille for Danmark i 2019.

- Vi udsendte pressemeddelelsen på baggrund af det, BT skrev, og som de havde på forsiden. Jeg må tilstå, at jeg ikke vidste, at vi havde udsendt den, og jeg har heller ikke læst den, siger Henrik Thorsø Pedersen.

Han vil nu følge op på sagen for at finde ud af, hvad der er sket.

Caroline Wozniacki deltager i disse dage i grand slam-turneringen French Open, hvor hun søndag skal møde russeren Daria Kasatkina i fjerde runde.