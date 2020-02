Forbund blåstempler Bagsværds gamle rostadion til VM

VM i kano og kajak bliver som planlagt afholdt på Bagsværd Sø i 2021, selv om opbygningen af det gamle rostadion ikke bliver gennemført til tiden.

Det Internationale Kano- og Kajakforbund (ICF) var onsdag på besøg ved søen og har sagt god for, at Danmark kan beholde værtskabet for konkurrencerne, der skal afholdes i august næste år.