Forbund: Schweiz siger nej til ishockey-VM i 2021

Fredag meddelte Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF), at Schweiz ikke påtager sig arrangement i 2021.

Det var allerede planlagt, at der skulle spilles VM i Hviderusland og Letland i 2021, og sådan bliver det.

Danmark er i 2025 delt vært sammen med svenskerne, og med dagens udmelding er det stadig uvist, hvordan planerne er.

Reelt er værtskabet besluttet for hvert år frem til og med 2025, men ifølge IIHF, så er Schweiz interesseret i at arrangere VM snart igen.

- Ikke desto mindre, så er målet i schweizisk ishockey at være i stand til at arrangere et VM i løbet af de næste år år, skriver IIHF.

Verdensforbundet oplyser, at man i Schweiz vil diskutere muligheden i de kommende uger, men slår samtidig fast, at VM allerede er planlagt til 2025.