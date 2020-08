Forbrugerombudsmand afviser DBU-godkendelse i sponsorsag

Det viser en aktindsigt, som bold.dk har søgt hos Forbrugerombudsmanden.

- Derfor vil det efter Forbrugerombudsmandens opfattelse være i strid med forbuddet i markedsføringslovens § 11 b, hvis der på landsholdets træningstøj både markedsføres et logo for Arbejdernes Landsbank og et logo for Oddset, lyder det ifølge bold.dk.

Det vil desuden være en overtrædelse af forbuddet, hvis eksempelvis et logo for Danske Spil markedsføres på træningstøj, mens et logo for en forbrugslånsvirksomhed samtidigt er synligt på pressevæggen.

Det er dog ikke ensbetydende med, at DBU må fravælge en af de to sponsorer helt.

Det siger Mai Hansen, der er chefkonsulent hos Forbrugerombudsmanden, til bold.dk.

- Vi mener ikke, at de nye regler forhindrer, at man kan blive sponseret af både en forbrugslånsvirksomhed og en spiludbyder. Men man skal sørge for, at de to sponsorer ikke markedsføres i forbindelse med hinanden, siger Mai Hansen.

Uanset er DBU-direktør Jakob Jensen skuffet og forundret over svaret.

- Det kan ikke passe, og de må få lavet loven om, så en gammel, højt estimeret bank og et spilselskab, som staten ejer 80 procent af, igen kan stå side om side, siger Jakob Jensen til bold.dk.

Det var 1. juli, at den nye lov om forbrugslån i kraft trådte i kraft. Den er skabt for at forhindre dyre lån, der kan skabe gældsproblemer hos danskere.

Kort beskrevet betyder de nye regler, at der ikke må reklameres for lånene i forbindelse med markedsføring af spiludbydere.

Arbejdernes Landsbank tilbyder ikke selv kviklån, men loven kan alligevel ramme banken.