Forbigået som anfører: Skuffet OB'er vil gerne fortsætte

OB skulle til den nye sæson have ny kaptajn efter afskeden med Janus Drachmann, der tog til AC Horsens. Forsvarsspiller Jeppe Tverskov ville gerne have anførerbindet, men det fik han ikke.

Skuffelsen har fået forsvarsspilleren til at overveje fremtiden på Fyn, men han er dog åben for at blive, slår han fast, efter han mandag fik sine første minutter i sæsonen med et indhop i 1-3-nederlaget til FC Nordsjælland.

- Jeg er ikke kommet længere i tankerne om min fremtid, men jeg kan godt se mig selv fortsætte her.

- Jeg er glad for at være her, men det var da et gok i nødden, som jeg er ærgerlig og skuffet over, siger Tverskov.

Helt afvisende over for et klubskifte er han dog ikke.

- Det er ikke mit bord, for det handler om, at andre parter skal blive enige om noget. Det er svært at stå at svare på, så længe der ikke har været noget konkret at forholde sig til.

Skuffelsen over at være forbigået bunder blandt andet i, at Tverskov sidste år var viceanfører - og ofte fungerende anfører.

Det har føltes som en degradering at blive fravalgt af cheftræner Andreas Alm, har han fortalt mediet Stemmer Fra Ådalen. Den udlægning er Alm ikke enig i.

- Havde han været anfører før, så havde det været en degradering, men han var ikke anfører før, siger Alm, som var tilfreds med Tverskovs indsats mod FCN.

- Jeppe viste ganske tydeligt, at han kan spille en god kamp. Det er vigtigt, at vi har flere ledere, og klarer han ikke at vise det, så ville jeg ikke sætte ham på banen. Derfor er jeg glad for hans præstation, som vi havde stor nytte af.

Alm begrunder desuden valget af Jens Jakob Thomasen som anfører.

- Han er en fin karakter og spiller noget god fodbold. Han er også en central figur på holdet, så der er mange ting, der taler for, siger Alm.

Jeppe Tverskov tilføjer desuden, at han i den grad under Jens Jakob Thomasen anførerbindet, da han er enormt vellidt i OB-truppen.