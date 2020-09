Forbigået LeBron James er skidesur over MVP-afstemning

Det skyldes, at han er godt fortørnet over kåringen af sæsonens MVP (Most Valuable Player) i ligaen.

LeBron James er tre sejre fra at have sikret Los Angeles Lakers en plads i årets NBA-finale, men den 35-årige megastjerne er ikke udelukkende tilfreds.

For anden sæson i træk gik prisen til Milwaukee Bucks' græske spiller Giannis Antetokounmpo. Det er ikke fordi, James ikke under grækeren prisen, men han er slemt fortørnet over stemmeafgivelsen.

101 pressefolk fra tv og den skrivende presse afgiver stemmerne, og James er langtfra tilfreds med deres vurdering i denne sæson.

- Den gjorde mig skidesur. Det er mit ærlige svar, lød det fra Lakers-stjernen, da han blev spurgt til afstemningen, hvor han blev nummer to.

- Det gjorde mig skidesur, for ud af 101 stemmeberettigede fik jeg kun 16 førstepladsstemmer, uddybede han.

Til sammenligning fik Antetokounmpo 85 førstepladsstemmer og blev en suveræn vinder af prisen.

- Jeg siger ikke, at vinderen ikke fortjente MVP-titlen. Men jeg blev skidesur. Og jeg er sluttet som nummer to mange gange i min karriere - både i mesterskabskampen og nu fire gange som MVP, vrissede James.

Han mener, at kriterierne for stemmeafgivelsen har ændret sig meget, og at det er svært at vide, om det er den statistisk bedste spiller i sæsonen, som får den, eller om det er den bedste spiller på det bedste hold.

Dog slog han fast:

- Giannis har haft en fantastisk sæson. Det er der ingen tvivl om.

LeBron James kan stadig glæde sig over, at mens Giannis Antetokounmpo og Milwaukee Bucks er ude af slutspillet, så fører Lakers 1-0 over Denver Nuggets i slutkampen i Western Conference.

Vinderen over syv kampe er klar til NBA-finalen mod enten James' tidligere hold Miami Heat eller Boston Celtics.

Og så kan James da trøste sig med, at han trods alt har vundet tre NBA-titler, fire gange er kåret til ligaens MVP og tre gange også er kåret som MVP i NBA-finaleserien.

Det er blot et udsnit af de ting, han har opnået i løbet af sin karriere.