Forbedret Tauson banker på til toppen

På vejen slog Tauson tre spillere fra top-35. Heriblandt French Open-vinderen fra 2017 og tidligere verdensfemmer Jelena Ostapenko i finalen og sommerens OL-sølvvinder, Marketa Vondrousova, i semifinalen.

Eksperten Tine Scheuer-Larsen, der kommenterede kampene for TV2 Sport, er meget imponeret.

- Clara spillede på et meget højt niveau. Hun var utrolig stabil og solid hele ugen og havde ikke de store udsving, og når hun havde modgang, håndterede hun det godt, vurderer Tine Scheuer-Larsen.

Triumfen i Luxembourg var Tausons anden på WTA-touren, efter at hun i marts vandt i Lyon.

- Dengang var det et eventyr, hvor hun var igennem kvalifikationen, men denne gang mødte hun flere klassespillere, som hun overmatchede, påpeger eksperten.

Hun fremhæver blandt andet, at Tauson blot lavede seks uprovokerede fejl i den lange tresætsfinale mod Ostapenko. Samtidig fyrede hun 31 vindere af.

- Nu er hun der, hvor hun kan spille næsten fejlfrit uden at gå på kompromis med sit aggressive spil. Seks fejl i en finale, det er jo ren Novak Djokovic-style, siger hun med hentydning til herrernes suveræne verdensetter.

- Og så ser Clara også mere fysisk fit ud nu. Det gør hende i stand til at få flere bolde over.

TV2-ekspertens analyse bekræftede Tauson i et interview med Tennis Majors efter søndagens finale.

- Jeg føler, at jeg spiller mere solidt nu. Jeg går ikke efter dumme slag længere, og det tror jeg, er fordi, jeg virkelig er fysisk fit, og mentalt tør jeg blive i duellerne frem for at afslutte boldene hurtigt hele tiden, siger Tauson.

Hun glæder sig også over, at hun formåede at komme stærkt tilbage og vinde tredje sæt efter at have tabt andet sæt, hvilket var kampforløbet i de tre sejre mod spillerne fra top-35.

- Det er meget vigtigt for mig mentalt og fysisk, at jeg kan komme tilbage i den slags kampe. Selv om jeg hver gang tabte andet sæt, følte jeg mig i stand til at komme tilbage og spille god tennis.

Tauson, der startede året som verdens nummer 152, er da også længere fremme, end hun havde forventet på dette tidspunkt.

- Jeg har haft en lidt mærkelig sæson, så jeg forventede ikke at være her. Jeg forventede forhåbentligt at nå top-100, og at jeg næsten er i top-50 overrasker mig en smule.

Det kommer dog ikke bag på Tine Scheuer-Larsen, der ser Tauson som en kommende top-20-spiller.

- Der skal mange point til, men spillemæssigt er der ingen begrænsninger for, hvad hun kan nå. Det kræver, at hun har fokus på proces og udvikling og ikke på top-20, så skal det nok komme automatisk, og så betyder det mindre, om det bliver om et halvt eller helt år.

Scheuer-Larsen mener også, at Tauson har spillet til at lave helt store resultater allerede nu.

Senest så man en ren teenagefinale i US Open, og den 18-årige britiske vinder, Emma Raducanu, vandt turneringen uden at afgive sæt, efter at hun i optakten til grand slam-turneringen tabte til netop Tauson i finalen i Chicago.

- Der er nogle unge spillere, der spiller attraktiv tennis og kan inspirere hinanden: "Kan hun vinde, kan jeg også".

- Jeg ser Clara som en del af et kuld, der kan vinde store ting, for hun har våben og serv til det og kan holde fejlene nede, pointerer Tine Scheuer-Larsen.