Forårsklassikere er udsat på ubestemt tid

Arrangøren ASO oplyser i en pressemeddelelse, at de to monumenter og Fleche-Wallonne er udsat til en endnu ukendt dato.

Cykelsporten ligger stille som følge af coronaviruskrisen, og nu går det også ud over de to store forårsklassikere Paris-Roubaix og Liège-Bastogne-Lìege.

- I tæt samarbejde med UCI (Den Internationale Cykelunion, red.) og med hjælp fra de øvrige involverede parter er arrangørerne allerede begyndt arbejdet med at finde nye datoer til disse monumenter, lyder det.

Paris-Roubaix skulle have været afviklet 12. april, mens Liège-Bastogne-Liège var programsat to uger senere. Også kvindernes udgave af Fleche-Wallonne og Liège-Bastogne-Liège må flyttes.

Dermed får Jakob Fuglsang ikke i første omgang mulighed for at gentage sidste års sejr i Liège-Bastogne-Liège. Ved den lejlighed blev han den første dansker i 22 år, der vandt et af cykelsportens fem monumenter.

Udsættelserne kommer, efter at en lang række store cykelløb er blevet enten aflyst eller udskudt i de senere uger.

Det gælder blandt andet Milano-Sanremo, Tirreno-Adriatico og Strade Bianche foruden en stribe belgiske brostensklassikere.

Fredag meddelte arrangørerne af Giro d'Italia, at det store etapeløb ikke som planlagt kan begynde i Ungarns hovedstad Budapest 9. maj. Det er endnu uklart, hvad der skal ske med sæsonens første Grand Tour.

Endnu er der ikke truffet en formel beslutning om den cykelkalenderens sidste tilbageværende forårsklassiker, Flandern Rundt, der efter planen skal køres 5. april.

Rytterne var senest i sadlen i etapeløbet Paris-Nice, der kørt i sidste uge. Løbet blev dog forkortet fra otte til syv etaper, eftersom arrangørerne valgte at aflyse sidste etape.