For 25 år siden: Windfelds ballonbold gik i mål på Høgh

I den anden ende stod Lars Windfeld på mål for AGF, og han udnyttede vinden på et udspark, så bolden gik i nettet til 2-0 i det, der endte som en 2-1-sejr til aarhusianerne.

- Jeg husker, at der kom et langt udspark fra Lars Windfeld, og bolden røg længere og længere.

- Der var en temmelig kraftig vind, så skiltene bag målet væltede samtidig. Det bekræftede sådan set de kraftige vindstød.

- Nu er jeg jo ved at bygge noget op, der kan forsvare mig selv, griner 61-årige Lars Høgh i dag af episoden, der blev vist på CNN.

Lars Høgh, som var kendt for at stå lidt ude af sit mål, nåede ikke at se faren, før det var for sent.

- Min gode kollega og dygtige holdkammerat Michael Hemmingsen, som stod på kanten af feltet, lod bolden gå, da den kom i hans område.

- Han vidste jo ikke, at jeg stod omkring pletten. Og jeg så faren for sent og kunne ikke nå den bold. Den sprang jo fem meter op i luften og op over hovedet på mig, husker Lars Høgh.

For 25 år siden kaldte han det for sit største drop siden debuten for OB i 1977.

Windfeld blev kendt for den scoring, og målet har også siden forfulgt Høgh.

- Det var en signatur for ham, ligesom det også blev for mig på en eller anden måde. Det er jo også en del af min beretning, mit fodboldliv og min karriere, siger Lars Høgh.

Fra et minde, der gjorde ondt, er det i dag, noget fynboen tager med et smil.

- Det gjorde da pisse nas i kroppen på mig. Jeg var fagligt stolt, det er man som keeper, så det ramte mig.

- Men i dag er det bare det lille ar, der gør ansigtet charmerende. Det er en meget sjov kuriositet, siger Lars Høgh.

Siden har det udviklet sig en sjov måde at komme i kontakt med folk i Aarhus, hvor Lars Høgh er kommet meget efter sit karrierestop.

- Min datter har boet i Aarhus i otte år. Hun læste i Aarhus har også arbejdet i byen. Så jeg er kommet meget i Aarhus.

- Jeg kan ikke gå en tur ned gennem byen, uden at jeg op til flere gange hører navnet Windfeld råbt. Det er pisse fedt og god humor. Det har jeg det godt med, siger Lars Høgh.

Også i den aktive karriere betød AGF og Aarhus meget for Lars Høgh, som især husker besøgene på pizzabaren Mackies. Her kom spillerne fra både AGF og OB ofte efter kampene i den bedste række.

- Jeg har et specielt forhold til AGF. Historien er jo, at hver gang AGF spillede hjemme, så røg spillerne på Mackies, hvor ejeren gav pizza og gratis øl. Det var vi en del af.

- Jeg var altid med, når det kunne lade sig gøre. Så sad jeg sammen med Troels Rasmussen, John Stampe og alle de gutter, og så holdt vi fest bagefter, selv om vi lige havde mødt hinanden.

- Det viser også, hvad fodbolden kunne dengang. Man kæmpede mod hinanden, men sad og drak øl bagefter og havde det sjovt. Derfor har jeg et kærlighedsforhold til AGF, siger Lars Høgh.

I karrierens løb nåede Lars Høgh at spille 817 kampe for OB samt otte landskampe for Danmark.

Windfeld er noteret for 196 kampe for AGF.