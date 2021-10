Fokuseret landshold skal gøre arbejdet færdig før fest

Den første forudsætning for at skabe en først før, under og efter tirsdagens kamp mod Østrig er dog, at Danmark lørdag aften vinder på udebane over en fodboldmæssig miniput i form af Moldova.

Selv om Danmark vandt 8-0 over Moldova i marts, må moldoverne ikke undervurderes. Det har Kasper Hjulmand italesat over for sine spillere, og han er sikker på, at budskabet er trængt ind. Det fortæller han på et pressemøde fredag.

- Vi er ekstremt opsatte på at spille en stærk og professionel kamp for at få det resultat, som vi så gerne vil have med, for vi har et fantastisk godt udgangspunkt.

- Inden for de næste fire dage kan vi tage et skridt hen over mållinjen, og det er vi opsatte på. Vi skal tage et skridt ad gangen, og det første bliver mod Moldova.

- Alle siger nok, at vi vandt 8-0 over Moldova sidste gang, så det er bare om at spille den kamp og få et godt resultat igen, men sådan fungerer fodbold ikke. Ting kan ske, og det er vigtigt, at vi tager opgaven dybt seriøst, og vi er fuldt opsatte på at gøre det, der skal til, siger Kasper Hjulmand.

Han påpeger, at store overraskelser fra tid til anden hænder i fodbold.

- Fodbold er et spil om marginaler, og det er et lavt scorende spil. Man kan godt føre 25-1 i afslutninger, men tabe kampen 0-1. Naturen i fodbold er, at man kan være klart bedst og tabe.

- For vores vedkommende har det ikke været et issue ikke at være klar. Det bliver helt sikkert heller ikke et problem mod Moldova, for vi tager den kamp 100 procent seriøst som alle andre kampe, siger landstræneren.

Forud for lørdagens kamp har landsholdet haft en hel træningsuge uden kampe eller andre hensyn. De vilkår har ikke været Hjulmand forundt på landsholdet forud for andre VM-kvalifikationskampe eller Nations League-kampe.

Træningstimerne er brugt på at sætte holdet op til at spille mod en modstander, der forventes at forskanse sig omkring eget straffesparksfelt og satse på kontraangreb.

- Vi har brugt lidt længere tid på det strukturerede gennembrudsspil, for det har vi ikke brugt så meget tid på i det første år, hvor jeg har været landstræner.

- Vi har kigget på de forskellige mønstre, vi kan lave, så vi kan holde trykket og stille os på en måde, så de ikke laver chancer og kontraangreb mod os.

- Vi har hat fokus på gennembruds- og afslutningsspillet i de seneste to dage, så spillerne hviler ekstra meget i det. Og så har vi haft fokus på standardsituationer, siger Hjulmand.

Landstræneren meddeler også, at alle 23 spillere i Danmarks trup er friske og kan komme i betragtning til lørdagens kamp.