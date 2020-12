Fokus er på det simple: Vil ikke forære noget væk

Hvis folk hjemme foran tv-skærmene sidder og venter på, at de danske håndboldkvinder begynder at vise en masse nye facetter taktisk eller disker op med diverse lækre detaljer, så kommer de til at vente forgæves.

Landstræner Jesper Jensen har ikke nået mange træninger eller kampe med holdet inden EM. Allerede inden EM slog han fast, at han hellere vil have, at spillerne blev virkelig gode til fire ting i stedet for halvt gode til ti ting.

Og den devise er og forbliver grundstenen i hans taktikbog til dette EM.

- Det gør vi for at skabe tryghed. Det er også en historiefortælling fra min side, at det, vi kan, er godt nok, siger Jesper Jensen.

- Så når jeg står i den sidste timeout og siger, at vi skal holde fast i de ting, vi kan, er det for at give den tryghed til kollektivet.

En af de ting, som giver tryghed, og som landstræneren har italesat flere gange undervejs er, at han hellere ser afslutninger fra fløjene end fra stregspillerne. Af den simple årsag, at det er forbundet med mindre risiko.

- De dårlige stregindspil koster kontraer, og de dårlige fløjafslutninger koster ikke kontraer, forklarer han, i forhold til at han ikke vil øge fokus på stregindspil trods perfekt udnyttelse fra positionen indtil videre i turneringen.

- Risikovurderingen siger, at det ikke er det værd for os.

Sagen er nemlig den, at håndbold på topniveau ofte afgøres af, hvilket hold der begår færrest fejl.

- Mange lands- og klubkampe bliver afgjort på, at man taber kampen. Hvis man bare sørger for ikke at tabe den, så behøver man ikke altid at vinde den, siger Jesper Jensen.

- Det lyder lidt rodet, men det er tanken om, at vi ikke skal forære kampene væk. Hvis det står 22-22, så er det ikke der, vi skal lave to indspil, som modstanderen løber direkte ned og scorer på.

Det kan lyde som primitiv kalkulation og lidet kreativ håndbold, men det lever han fint med, og spillerne bakker helt op om det.

- Vi skal vinde kampene ved at score flere mål end modstanderen, men det gør man også nogle gange ved ikke at lave alt for mange fejl, som giver dem mulighed for at score, lyder det fra backen Kristina Jørgensen.

Coronapandemiens fratagelse af træningsmuligheder har krævet en stringent og slank taktikbog, men det kan ændre sig fremadrettet.

- Jeg har lagt mange restriktioner på vores bagspillere i forhold til indspil til stregen, indrømmer landstræneren.

- Men jo bedre vi kender hinanden, og jo flere kampe vi har sammen, jo mere vil det samarbejde også vise sig. For jeg kan jo se, at det er der til træning.