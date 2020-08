Førsteseedede Pliskova er videre ved afbudsramt US Open

Ikke alt er dog helt som det plejer ved New York-turneringen, hvor coronapandemien blandt andet betyder, at der ikke er nogen tilskuere, og at en række af verdens bedste spillere er blevet væk.

Hos kvinderne mangler blandt andre verdensranglistens nummer et og to, Ashleigh Barty og Simona Halep.

Hos herrerne er Rafael Nadal og Roger Federer blandt de udeblevne.

En af dem, der dog er dukket op, er den tidligere US Open-vinder Angelique Kerber, der er nummer 23 i verden.

Hun spillede en af turneringens første kampe.

Den 32-årige tysker fik her en god start på turneringen med en sikker sejr på 6-4, 6-4 over australske Ajla Tomljanovic, der er nummer 59 i verden.

I anden runde skal Kerber møde vinderen af opgøret mellem Caroline Dolehide og Anna-Lena Friedsam. Ingen af dem er i top-100 i verden.

Også den førsteseedede tjekke, Karolína Plísková, er klar til anden runde.

Plísková ligger nummer tre i verden og er dermed seedet øverst i kraft af Barty og Haleps afbud. Den 28-årige tjekke gik sikkert videre med en sejr på 6-4, 6-0 over ukrainske Anhelina Kalinina.

I anden runde skal Plísková møde spanske Caroline Garcia.

På herresiden øjner den serbiske verdensetter, Novak Djokovic, endnu en grand slam-titel. Han vandt den seneste grand slam-turnering, Australian Open, i starten af året, kort før coronakrisen for alvor gjorde sit indtog.

Djokovic har 17 grand slam-titler på cv'et. Han mangler to for at tangere Nadals 19 og tre for at tangere Federers rekord på 20.

Djokovic møder Damir Dzumhur i første runde natten til tirsdag.