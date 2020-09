Førsteseedede Djokovic spiller sig nemt videre i US Open

US Open-favoritten Novak Djokovic er videre til anden runde ved US Open i New York efter en sejr i tre sæt over Damir Dzumhur.

Den serbiske tennisstjerne vinder 6-1, 6-4, 6-1 over sin bosniske modstander, der ikke havde noget modsvar over for især Djokovics serv og defensiv.