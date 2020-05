Første ventede golfturnering i USA med tilskuere er aflyst

Illinois har som led i delstatens restriktioner for at bekæmpe virusudbruddet indført forbud mod forsamlinger på over 50 personer, og det ventes ikke at blive ophævet, inden turneringen skulle spilles.

PGA-sæsonen, som blev suspenderet i marts, ventes fortsat at blive genoptaget i juni med Charles Schwab Challenge i Fort Worth, Texas, som den første. Derefter følger yderligere to turneringer. Alle tre skal spilles uden tilskuere.

Med aflysningen af John Deere Classic ser Memorial Tournament fra 16. til 19. juli i delstaten Ohio ud til at blive den første turnering, hvor tilskuere får adgang.

På den anden side af Atlanterhavet genstartes European Tour den 22. juli med British Masters. Det meddelte European Tour på sin hjemmeside torsdag.

Turneringen i omegnen af Newcastle bliver en del af seks turneringer i træk i Storbritannien, så man undgår at skulle flytte spillerne over for mange landegrænser med indrejserestriktioner.

Alle turneringer afvikles uden tilskuere og under hensyntagen til protokoller for sundhedsmæssig forsvarlig afvikling, fastslår European Tour.