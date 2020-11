Første sejr i ni måneder: Tysk bundhold nedlægger Dortmund

For første gang i næsten ni måneder vandt FC Köln lørdag en kamp i Bundesligaen.

På udebane mod Borussia Dortmund leverede bundholdet en overraskelse, da det lykkedes at vinde 2-1 på to scoringer fra tuneseren Ellyes Skhiri.

Efter små ti minutter slog Skhiri til første gang, da han havde placeret sig midt foran mål i forbindelse med et hjørnespark. Herfra kunne han umarkeret dirigere bolden i nettet til 1-0.

Den 25-årige midtbanespiller fordoblede føringen efter en times spil. Denne gang havde han placeret sig ved bageste stolpe på et hjørnespark til Köln, og igen var der ingen Dortmund-spillere, der holdt øje med ham. Han øgede derfor nemt føringen til 2-0.

Med et kvarter tilbage reducerede Thorgan Hazard til 1-2 for værterne, der satte Köln-spillerne under et enormt pres i de sidste minutter. Det brændte flere gange alvorligt på foran Köln-målet.

Fire minutter inde i overtiden fik Dortmund-angriberen Erling Haaland en kæmpe chance for at udligne. Med omtrent en meter til målstregen lykkedes det alligevel nordmanden at skyde forbi mål.

Danske Thomas Delaney var bænket i hele kampen for Dortmund, der må overlade andenpladsen til RB Leipzig, der vandt med 2-1 over Bielefeld.

Danske Yussuf Poulsen fik ingen spilleminutter i kampen, hvor norske Alexander Sørloth tillod sig at brænde et straffespark for vinderholdet.

Førerholdet fra Bayern München vandt med 3-1 på udebane over Stuttgart, der midtvejs i første halvleg bragte sig foran.

Scoringer fra Kingsley Coman og Robert Lewandowski betød dog, at gæsterne kunne gå til pause med en 2-1-føring. Douglas Costa gjorde det i anden halvleg til slutresultat 3-1.

Bayern topper rækken med 22 point foran RB Leipzig med 20, mens Dortmund har 18 point på tredjepladsen.

I lørdagens sene Bundesliga-kamp blev bundproppen Schalke sat på plads af Mönchengladbach, der vandt med cifrene 4-1.

Schalkes danske målmand, Frederik Rønnow, fik ikke meget hjælp fra sit forsvar, i en kamp hvor danskeren ellers stod fornuftigt.

Flere af Mönchengladbachs mål blev således scoret på en ripost, efter at Rønnow havde reddet det indledende forsøg.

Efter lørdagens kamp indtager Mönchengladbach en midlertidig syvendeplads efter 9 kampe. Schalke, der ikke har vundet en kamp i Bundesligaen siden januar, befinder sig på en kedelig sidsteplads.