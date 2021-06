Første kvinde har kurs mod toppen af engelsk fodboldforbund

De har brugt de seneste måneder på at finde afløseren til Greg Clarke, der fratrådte posten i november sidste år.

- Panelet er helt enig om, at hun har fremragende formands- og styringsekspertise på tværs af en lang række forretningssektorer.

- Derudover har hun de dokumenterede lederkvaliteter og den rette karakter, der kræves for at indtage rollen, lyder det i en udmelding på forbundets hjemmeside.

Nu mangler blot en godkendelse i FA Council, som består af 92 valgte repræsentanter fra blandt andet Premier League-klubberne. Bliver det en realitet, tiltræder hun i januar næste år.

Debbie Hewitt har høstet stor anerkendelse for sin tid i virksomheden RAC, der arbejder med vejhjælp og bilforsikringer.

På det seneste har hun siddet på flere bestyrelsesposter i større virksomheder, herunder Visa Europe.

- Jeg har været passioneret om fodbold fra en meget ung alder, og jeg er glad for muligheden for at spille en rolle i udformningen af fremtiden af noget, der betyder så meget for så mange, siger Debbie Hewitt.

Siden november sidste år har FA haft en midlertidig bestyrelsesformand, efter at Greg Clarke trådte tilbage.

Den tidligere formands afgang kom, efter han fik kritik for kommentarer over for det britiske parlament.

Her omtalte han en gruppe af spillere som "farvede", hvilket generelt opfattes som en nedsættende og forældet beskrivelse af eksempelvis sorte.

Den midlertidige formand, Peter McCormick, sidder på posten, indtil Debbie Hewitt formentlig overtager.