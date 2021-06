Første aktive NFL-spiller står frem som homoseksuel

Som den første aktive spiller i NFL står Carl Nassib fra Las Vegas Raiders offentligt frem og fortæller, at han er homoseksuel.

- Jeg ønsker bare at tage et øjeblik (af jeres tid, red.) for at sige, at jeg er homoseksuel, lyder det fra den 28-årige Nassib i en video på Instagram.

Han udtrykker samtidig lettelse over at informere offentligheden om det.

- Jeg har tænkt over det i et stykke tid nu, men føler mig endelig tryg ved at få det ud. Jeg har et godt liv og den bedste familie, venner og job, nogen kan ønske sig, siger han videre.

Ikke mange spillere i de fem store professionelle sportsligaer i Nordamerika, amerikansk fodbold (NFL), baseball (MLB), ishockey (NHL), basketball (NBA) og fodbold (MLS), har åbent erklæret sig som homoseksuelle.

En af de få er Collin Martin, der i 2018 som aktiv spiller for MLS-holdet Minnesota United gjorde det.