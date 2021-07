Første OL-dansker i aktion: Jeg ror for to nationer

Sverri Nielsen er født og opvokset på Færøerne, men har boet i Danmark i de seneste ti år.

- Jeg er meget glad for, at jeg har de færøske farver på båden. Det krævede lidt arbejde at få IOC (Den Internationale Olympiske Komité) til at godkende det.

- Det betyder meget for mig, at folk ved, at jeg er fra Færøerne, siger Sverri Nielsen.

Roeren, der i 2020 blev europamester og året forinden hentede VM-sølv i singlesculler, erklærer sig i samme ombæring stolt over at repræsentere Danmark.

I olympisk sammenhæng hører Færøerne ind under Danmark, så reelt har Sverri Nielsen ikke skullet vælge mellem det ene eller andet i forbindelse med OL i Tokyo.

- Jeg ror for begge nationer. Jeg er opvokset på Færøerne og har boet i ti år i Danmark, så jeg føler mig temmelig dansk efterhånden.

- Det har fyldt en del på de sociale medier, hvor nogle har kommenteret på, at jeg ikke var dansker, og hvorfor jeg skal repræsentere Danmark, når jeg kommer fra Færøerne. Men det er forsvundet på det seneste, siger han.

- Jeg har fået virkelig god opbakning fra både Danmark og Færøerne, og jeg ser det bare som en bonus, at flere følger med og ønsker, at jeg gør det godt, siger han.

Det er nu mere end en måned siden, at Sverri Nielsen ankom til Japan, og han ser frem til at komme i gang.

- Jeg føler mig meget klar. Det har været en temmelig lang opbygning til OL, og de sidste dage, hvor vi har været i OL-byen, har vi ikke trænet særlig hårdt.

- Vi har heller ikke mødt folk fra andre nationer. For det meste spiller vi bare Playstation for at få tiden til at gå. Så jeg glæder mig til at få skudt det i gang, siger Sverri Nielsen.

Medaljehåbet skal ro indledende heat klokken 01.50 natten til fredag.