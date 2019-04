Førende tysker kvaser podiebejlerne i Baskerlandet

På den 184 kilometer lange og kuperede etape forsvarede han sin førertrøje ved at vinde onsdagens etape efter et flot ryk på de sidste 200 meter af målstigningen.

Det bedste forsvar er et angreb, lyder et gammelt ordsprog. Og den devise fulgte den tyske cykelrytter Maximilian Schachmann (Bora) på 3. etape af Baskerlandet Rundt.

Italieneren Diego Ulissi kom ind på andenpladsen flere cykellængder efter suveræne Schachmann, der også vandt løbets indledende enkeltstart.

Jakob Fuglsang blev fanget i et styrt kort før mål og sad ikke med i finalen.

Schachmann derimod holdt hovedet koldt i en dramatisk finale, som blev præget af et stort styrt seks kilometer fra mål, hvor flere store navne røg i asfalten.

En af forhåndsfavoritterne, Quick-Steps Julian Alaphilippe, røg ned i styrtet og tog sig til skulderen. Han lignede ikke en mand, som ville køre sin cykel til mål.

Et udbrud sad foran det meste af dagen, men på de sidste 20 kilometer begyndte feltet for alvor at trække udbruddet ind.

Ti kilometer fra mål var forspringet under et halvt minut, og et par folk var faldet fra udbruddet.

Et minimeret felt som følge af styrtet kørte ind på den cirka to kilometer lange stigning op til målet i Estibaliz, og her satte Schachmann alle de øvrige konkurrenter til vægs.