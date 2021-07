Fødderne begyndte at sove på danske OL-skytter

Det erfarede de danske riffelskytter Anna Skade Nielsen og Rikke Mæng Ibsen, da de natten til lørdag dansk tid var i aktion for første gang ved OL i Tokyo.

Det kan være svært at ramme plet, når fødderne er begyndt at sove midt i ens olympiske debut.

De oplevede begge, at deres fødder og ben begyndte at snurre på et hårdt betongulv på skydebanen i udkanten af den japanske hovedstad.

- Gulvet var meget hårdt, så mine fødder sov meget hurtigt. Det var lidt udfordrende.

- På mange skydebaner er der et gulvtæppe, og her er det rent cement, så det er meget hårdt at stå på, siger Anna Skade Nielsen, der blev nummer 28 af 50 skytter i 10 meter riffel.

- Nogle gange er det lykkes mig at gøre det godt, selv om jeg har stået på cement, men det var en af de ting, der gjorde det lidt svært, siger hun.

Rikke Mæng Ibsen, der blev nummer 22 i OL-debuten, mærkede også effekten af det hårde underlag.

- Når det samtidig er varmt, så kan benene hurtigt komme til at sove. Det er hårdt at stå direkte på et betongulv i 75 minutter i samme stilling, siger Rikke Mæng Ibsen.

- Det er ikke nyt for os at skyde på betongulv, så det skal ikke være en undskyldning for mit vedkommende.

- Jeg prøver at tage lidt flere pauser undervejs for at ryste benene og få gang i dem, når jeg skyder på betongulv, siger hun.

Begge skytter skal i aktion senere ved legene i Tokyo, og de tager erfaringerne fra lørdagens konkurrence med sig videre.

- Dermed ikke sagt, at det bliver nemt, fordi det bliver stadig svært. Jeg skal lige hjem og evaluere med træneren, og så må vi se, siger Anna Skade Nielsen, der også deltager i 10 meter riffel for mixede hold.

Rikke Mæng Ibsen skal dyste i 50 meter riffel.

- Jeg tror, at det mentale vil jeg kunne bruge meget mere i næste skydning. Jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang med næste konkurrence, siger hun.