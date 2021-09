Fodtackling koster Aalborg-spiller tre karantænedage

Nikolaj Carstensen må tre dage i skammekrogen for en ulovlig tackling på en modstander i Metal Ligaen.

Ishockeyholdet Aalborg Pirates må undvære Nikolaj Carstensen i de næste tre kampe i Metal Ligaen.

Disciplinærinstansen har idømt spilleren tre kampes karantæne efter at have gransket videomateriale fra Aalborgs kamp mod Herning Blue Fox for nylig.

På billederne ser man Carstensen med sin ene fod feje benene væk under en modstander bagfra.

- Videoen viser entydigt, at kontakten initieres af Nikolaj Carstensen, og at han anvender sit ben i en fejende bevægelse bagfra mod Herning-spilleren, skriver instansen i sin afgørelse.

- "Slew-foot-forseelser" er i udgangspunktet aggressive og med stort skadespotentiale, og selv om Nikolaj Carstensen ikke har haft til hensigt at skade sin direkte modstander, så blev handlingen udført uden tanke på mulig konsekvens for modspilleren.

Carstensen forklarede, at hans bevægelse med benet skyldtes, at han var ved at miste balancen, da han ville rive sig fri af modstanderen. Men sådan tolkede disciplinærinstansen ikke situationen.

Aalborg-spilleren må nu sidde ude i de kommende kampe mod Frederikshavn White Hawks, Herlev Eagles og Rungsted Seier Capital.