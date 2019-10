I foråret blev Jan Vertonghen fra Tottenham sendt tilbage på banen i en semifinalekamp mod Ajax i Champions League, efter at han havde slået hovedet. Kort efter måtte han lade sig udskifte, da han havde det dårligt. Episoden satte gang i en debat om, hvorvidt det var forsvarligt af Tottenhams læge at lade ham spille videre. Onsdag skal fodboldens lovgivende organ, Ifab, diskutere mulighederne for at undersøge spillerne endnu bedre for mulige hjernerystelser under kampene (arkivfoto).

Fodboldtop diskuterer ti minutters-hovedtjek

Et stigende fokus på hjernerystelser i fodbolden betyder, at fodboldens lovgivende organ, Ifab, onsdag skal diskutere, om reglerne på området skal ændres.

Onsdag skal fodboldens lovgivende organ, The International Football Association Board (Ifab), diskutere fordele og ulemper ved at ændre de nuværende regler.

