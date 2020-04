Se billedserie Se Brøndby spilleren Jesper Lindstrøm (th) konkurrere mod Saîf Khaoui fra Marseile på den digitale fodboldbane i spillet "FIFA 20" til fordel for den igangværende COVID-19 hjælpeindsats

Fodboldtalent Jesper Lindstrøm deltager i stort e-sportsevent

Sport - 15. april 2020 kl. 17:30 Af Joe Kniesek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Computerspilsproducent EA, som står bag fodboldspillet "FIFA 20", samt fodboldforbundenes verdensorganisation FIFA har i samarbejde lagt en turneringsplan for EA SPORTS FIFA 20 Stay And Play Cup.

Begge parter forsøger at bringe det globale fodboldfælleskab sammen, men hver for sig.

Budskabet er meget enkelt. “Stay Home. Play Together” . Bliv hjemme. Spil sammen.

20 professionelle fodboldspillere, der repræsenterer Europas største klubber, som for eksempel Chelsea, Ajax, Real Madrid, Brøndby IF, FC København og mange flere, udskifter fodboldstøvlen med computerskærmen for at konkurrere mod hinanden i denne e-sports turnering. Her vil de danske spillere Jesper Lindstrøm fra Brøndby og Mo Daramy fra FC København komme i selskab med store stjerner som Joao Felix, Vinicius Jr og Trent Alexander Arnold.

Spillere i e-sportsturnering AIK: Nabil Bahoui

Ajax: Sergiño Dest

Atletico Madrid: Joao Felix

Brøndby: Jesper Lindstrøm

Chelsea: Cesar Azpilicueta

Dortmund: Achraf Hakimi

Djurgården: Jesper Karlström

FC København: Mo Daramy

HJK Helsinki: Nikolai Alho

Liverpool: Trent Alexander Arnold

Lyon: Bruno Guimaraes

Manchester City: Phil Foden

Marseille: Saîf Khaoui

PSG: Juan Bernat

PSV Eindhoven: Mohamed Ihattaren

Real Madrid: Vinicius Jr

Roma: Justin Kluivert

Tottenham Hotspur: Serge Aurier

Porto: Fabio Silva

Den første kamp skal spilles den 15. april klokken 18.00 mellem Jesper Lindstrøm fra Brøndby IF og Saîf Khaoui fra Olympique de Marseille. Danmark er med igen allerede kl. 20.15 når Mo Daramy fra FC København spiller mod Nikolai Alho fra HJK Helsinki. Turneringen spilles fra onsdag d. 15. april til søndag d. 19. april. Hver dag afholdes fire knockoutkampe og på søndag dem 19.4 spilles semifinalerne klokken 19.00 og den store finale klokken 20.30



Mo Daramy fra FC København møder Nikolai Alho fra den finske klub HJK Helsinki den 15.4 klokken 20.15. Se med på Twitch.tv



Turneringsplan for den 16. april

Turneringsplan for den 16. april. Klik på billede for at se med på twitch.tv



Turneringsplan for den 17. april

Turneringsplan for den 17. april. Klik på billede for at se med på twitch.tv



Onsdag d. 15. april – fredag d. 17. April

Runde 1, 2 og 3: Kampene begynder kl 18. Lørdag d. 18. april

Kvartfinaler: Kampene begynder kl 18. Søndag d. 19. april

Semifinaler: Kampene begynder kl 19.

Finale: Kl. 20.30

Hvem spiller mod hvem ?

Hvem spiller mod hvem. Se oversigten her. Klik på billede for at følge med på twitch.tv



I en god sags tjeneste Som en del af turneringen og ”Stay Home, Play Together”-initiativet donerer EA 1 million dollars til Global Giving's Coronavirus Relief Fund. Fonden bidrager til den igangværende COVID-19 hjælpeindsats. Og turneringen vil også indeholde måder, hvor fans og seere kan støtte den igangværende globale indsats, der skal hjælpe med at tackle og stoppe spredningen af COVID-19. Donationen er ud over de donationer, som FIFA, der samarbejder med EA i FIFA 20 Stay and Play Cup, tidligere har doneret til andre COVID-19 hjælpeorganisationer.

Introvideo til Stay home. Play Together e-sportsarrangement