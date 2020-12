Fodboldstop førte nordmand til depression og stoffer

Den tidligere norske Premier League-spiller Claus Lundekvam ramte den helt store nedtur efter fodboldkarrieren.

Det fortæller den 47-årige nordmand i et interview med BBC.

Det blev til mere end 400 kampe for Southampton, før en ankelskade i marts 2008 tvang ham til at stoppe. Et år senere var han deprimeret og afhængig af stoffer og alkohol.

- Jeg havde brug for hjælp. Det var en proces for mig at omstille mig til et nyt liv, for alt jeg kendte til var fodbold og at præstere. Når man var på den scene, så var det et ret stort fald, siger han.

Selv om nordmanden havde råd til et liv i sus og dus, så havde Lundekvam det ikke godt indeni.

- Jeg havde det hele på det tidspunkt. Jeg havde mange penge, en dejlig familie og et skønt hus. Jeg havde et hus i Norge, både, biler - alt. Men jeg var deprimeret og ensom. Jeg følte ikke, at nogen havde brug for mig, forklarer han.

- Det mistede jeg i omklædningsrummet. Det var et tab ikke at skulle præstere hver uge med mine holdkammerater. Det blev taget væk fra mig, og det var meget svært, lyder det videre.

Claus Lundekvam var allerede fra barnsben besat af engelsk fodbold, så det var en stor drøm at komme til Southampton fra Brann i Bergen tilbage i 1996.

Da det efter 12 sæsoner var slut, blev han fejret med en testimonial med 18.000 tilskuere på hjemmebanen St Mary's.

Herefter startede nedturen. Hverdagens rutiner som fodboldspiller med træning, kamp og restitution var væk.

Lundekvam manglede struktur, mening og motivation, og han begyndte at tage stoffer og drikke alkohol.

- Jeg tog tydeligvis nogle forkerte beslutninger efter karrieren.

- Når jeg ser tilbage, så vil jeg råde spillere til at finde noget meningsfyldt at stå op til om morgenen. Få noget arbejdsmæssigt, som man nyder, siger Lundekvam.