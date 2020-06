Fodboldstolte italienere vil se Juventus stødt af tronen

Fra lørdag gik det så løs i Serie A i det fodboldpassionerede Italien, der var så voldsomt ramt af pandemien.

- Det har betydet rigtigt meget at få fodbolden i gang i mange lande, men der er ikke mange steder, hvor fodboldinteressen er så stor som i Italien, indleder Asker Hedegaard Boye, idéhistoriker og forfatter med speciale i blandt andet italiensk fodbold.

- Det er fodbold, der snakkes om på caféerne blandt ældre mænd i hver en stor og lille by, og det, man ser på tv. Fodbold spiller en kæmpe rolle i det italienske samfund.

Italien har rundet 34.600 døde med coronasmitte og var i ren undtagelsestilstand. I Frankrig, der også var hårdt ramt, tog man konsekvensen og aflyste resten af sæsonen.

- Det har i Italien været diskuteret livligt, hvad man burde gøre. Mere end i lande som England, Spanien og Frankrig. For hvor vigtig er fodbolden egentlig? var spørgsmålet.

- Tidligt i krisen mente Italiens sundhedsminister, at man burde stoppe sæsonen, hvilket på det tidspunkt var et legitimt synspunkt på grund af coronatilstanden, men han blev råbt ud af lokalet, fortæller Hedegaard Boye.

Mens de fleste italienere kan blive enige om, at det er godt at få gang i Serie A igen, er vandene delte, når det kommer til suveræne Juventus, der styrer mod det niende mesterskab i træk.

Juventus er klubben med klart flest fans i hele Italien, men alle andre hader klubben af et godt hjerte.

- Rigtig mange i hele Italien holder med Juventus. Selv i Syditalien, hvor mange har arbejdet på Fiat-fabrikkerne, der har tæt tilknytning til Juventus. Men fans af alle andre klubber har det dårligt med Juventus.

- Det fylder meget, at Juventus har vundet otte mesterskaber i træk. Det er et generelt ønske for andre fans, at stimen bliver brudt. Italien ser sig som en lidt for stolt fodboldnation til, at én klub kan være så dominerende. Det gør ondt, siger Asker Hedegaard Boye.

Coppa Italia er blevet færdigspillet op til Serie A-genstarten, og onsdag tabte Juventus pokalfinalen til Napoli efter straffesparkskonkurrence.

Serie A genstarter mandag for Juventus' vedkommende med udekampen mod Bologna 21.45. Inden den kamp fører Juventus ligaen med et point ned til Lazio og seks point til Inter, der søndag slog Sampdoria i en udsat kamp.

Nu mangler alle hold at afvikle 12 kampe.