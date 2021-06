Fodboldstjerner kæmper mod racisme og had

Den belgiske angriber Romelu Lukaku, som torsdag aften står over for Danmark, har tidligere i karrieren været udsat for racisme flere gange i forbindelse med fodboldkampe.

Kampen mod racisme i fodbold har været i gang længe. Men det lader ikke til at have løst problemet. Ved det igangværende EM er det også et tema.

Han var blandt andet genstand for abelyde fra fans i 2019. I dag føler han kun, det er blevet værre.

- Jeg mener, at racisme i fodbold er på sit højeste lige nu. Hvorfor? Det skyldes også de sociale medier.

- Jeg forstår godt, hvorfor folk som Thierry Henry blokerer sociale medier, sagde Lukaku til CNN kort før EM.

Ved EM har de engelske spillere valgt at knæle før kampene, selv om tilskuere buhede af tiltaget i testkampene mod Østrig og Rumænien kort før slutrunden.

- Det viser, at hvis der stadig er folk, som buher, fordi vi står sammen mod racisme, så har vi stadig et problem. Vi er nødt til at stå sammen og kæmpe imod det, siger Englands Jordan Henderson.

Der var også buh-råb fra engelske fans i søndagens EM-kamp mellem England og Kroatien, men de blev hurtigt overdøvet af klapsalver af en større del af publikum på Wembley.

Men hvad med de danske EM-spillere? Mathias "Zanka" Jørgensen er en af dem, der har oplevet hadet på de sociale medier.

- Det er et nemt spørgsmål at sige ja til. Generelt er hadbeskeder et kæmpestort problem i det digitaliserede samfund, og det har ikke kun med racisme at gøre, siger han.

I England boykottede engelske klubber sociale medier i fire dage i april og maj. Det skete efter en række racistiske og hadefulde angreb mod spillere på sociale medier.

- Jeg tror desværre ikke, at en boykot fra nogle fodboldspillere har en effekt på, hvordan folk generelt håndterer sociale medier, eller på måden folk interagerer online. Det er en langt større problemstilling, påpeger Zanka.

FC København-stopperen peger på, at både unge og voksne skal tilpasse sig den digitale verden, hvor folk ytrer sig bramfrit om alle emner.

- Vi har unge mennesker, som er vokset op med det og slet ikke har oplevet at tage konfrontationer face to face, men som er vant til, at man er online.

- Der er rigtig meget læring, der skal ind for at forstå, at det man skriver på internettet er noget, man skal kunne turde at sige direkte til personen, man skriver om. Og der har vi lang vej endnu som verdensborgere, mener Zanka.

Yussuf Poulsen kan sagtens forstå dem, der gerne vil boykotte sociale medier.

- Det er der mange, der gør. Jeg bruger det ikke selv så meget, så jeg kan sagtens forstå incitamentet til at gøre det.

- Både hvis der er racisme, men også alle andre tilfælde af ting, der bare ikke er i orden. Så jeg kan sagtens forstå, hvis folk boykotter det eller ikke gider at være en del af det samfund, siger angriberen.

Han er opgivende, når han skal finde på løsninger til at stoppe racismen og hadet.

- Det kan du ikke. Det er ikke muligt. Jo, hvis du laver andre former for sociale medier, der verificerer, hvem det er, der skriver hvad. Så kan man måske. Det tror jeg ikke på, at det kommer.

- Jeg vil hellere bruge min tid på noget andet end sociale medier. Jeg vil hellere bruge min tid på de mennesker, der er, der hvor jeg er.

- Om jeg så skal sidde og snakke med folk i bussen, være hjemme med familien eller hvis jeg sidder et sted, hvor jeg ikke kender folk.

- Så vil jeg gerne lære dem at kende i stedet for at være et sted, hvor jeg ikke er lige nu, siger Yussuf Poulsen.

Torsdag aften er Yussuf Poulsen og Danmark til stede i Parken til EM-kampen mod Belgien.