Fodboldstjerne vil til OL fire måneder efter fødsel

Alex Morgan venter sit første barn til april, men det er ingen hindring for, at den amerikanske fodboldstjerne deltager i OL til sommer.

Hun har nemlig planer om at genoptage træningen umiddelbart efter fødsel, så hun kan blive klar til legende i Tokyo.

Det siger Morgen i et interview med US Today ifølge CBS News.

- Jeg håber at være tilbage på banen så hurtigt som muligt. Efter fødslen vil jeg slutte mig til landsholdet og begynde arbejdet frem mod OL i Tokyo, siger den 30-årige angriber.

Orlando Pride-spilleren var med, da USA fik OL-guld i London i 2012. Hun blev også verdensmester med USA i både 2015 og 2019.

Morgan giftede sig i 2014 med fodboldspilleren Servando Carrasco, der spiller for MLS-klubben LA Galaxy.

- Der findes så mange kvinder, som er kommet tilbage til deres sport efter at have født børn, og der findes så mange, som er i stand til at kombinere et godt familieliv med at udøve idræt på højeste niveau.

- Jeg planlægger at følge i deres fodspor. Jeg kommer til at have min datter med mig, når jeg rejser rundt fra by til by for at spille. Jeg ønsker at fortsætte med sporten, som har fulgt mig igennem hele livet, siger Morgan.

Hun har scoret 107 mål i 169 landskampe for USA.

OL afvikles fra 24. juli til 9. august næste år.

