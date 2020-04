Fodboldspiller fyret for at fifle med nummerplade

Svindel med en nummerplade koster nu en kinesisk fodboldspiller en fyreseddel.

Hanchao Yu er blevet fyret i Guangzhou Evergrande og er kommet i politiets varetægt i 15 dage.

Det er sket, fordi han tilsyneladende er afsløret i at ændre et bogstav på sin Mercedes fra et E til et F. Det skriver nyhedsbureauet AFP.