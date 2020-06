Fodboldspiller fra 2. division smittet med coronavirus

Et coronatilfælde har ramt fodboldklubben Slagelse i 2. division.

Det bekræfter Slagelse-træner Ulrik Balling, som fortæller, at alle spillere og ledere bliver testet for coronavirus.

- Da vi blev bekendt med, at vi havde en smittet spiller lørdag aften, så fik jeg travlt med at ringe rundt.

- Søndag fik vi alle spillere og ledere testet, og så er vi ellers gået i gang med at få svar, siger Slagelse-træner Ulrik Balling til Sjællandske.

Avisen var i kontakt med Slagelse-lejren mandag eftermiddag, og på det tidspunkt var der ikke tikket positive testsvar ind.

Onsdag skal Slagelse spille en kamp i 2. division på udebane mod Vejgaard, men coronasituationen har skabt usikkerhed før opgøret.

- Lige nu har jeg ikke noget større overblik over situationen. Jeg ved, at vi har fået alle mand testet, og jeg ved, at nogle skal testes igen tirsdag. Og så håber vi, at de kan nå at få svaret på den anden test, siger træneren.

Han krydser fingre for, at truppen ikke bliver lagt ned af en kollektiv coronavirus.

- Vi er i tæt dialog med Divisionsforeningen, men det er svært at sige noget om på nuværende tidspunkt.

- Lige nu kan vi kun afvente og se, om vi har fået det isoleret til blot et enkelt tilfælde i truppen, eller om vi bliver hårdt ramt, siger Ulrik Balling.