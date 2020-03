Fodboldpræsident kritiserer coronatest af spillere

Sådan lyder kritikken fra præsidenten for Det Spanske Fodboldforbund, RFEF, Luis Rubiales, som henviser til, at flere klubber i de seneste dage har testet alle deres spillere for den smitsomme virus.

Det er upassende, at spanske klubber coronatester unge og sunde fodboldspillere, når testen kunne bruges på folk, der har langt mere behov for det.

- Velvidende at mange menneskers liv står på spil, forekommer det mig upassende at teste fodboldspillere, når det ikke er dem, der har behov for det, siger Rubiales ifølge Reuters.

- Resultatet for spillerne er det samme. Hvis de tester positiv og ikke har alvorlige symptomer, bliver de isoleret derhjemme. At teste spillere virker absolut antipatriotisk i disse tider, lyder det.

Flere klubber har haft travlt med at teste fodboldspillere. Tirsdag meddelte Valencia, at cirka 35 procent af klubbens spillere og trænerstab har virus i kroppen uden at have særlige symptomer.

Mere end 11.000 er konstateret smittet med coronavirus i Spanien, og 533 har mistet livet.