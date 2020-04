Fodboldorgan vil ændre offsideregel til fordel for angriberen

Siden indførelsen af VAR-systemet har de sociale medier været scene for enorme frustrationer fra fodboldfans, som har set scoringer blive annulleret af VAR på grund af en centimeters offside eller mindre.

En lok hår, en knæskal eller en tåspids har været for langt fremme, og så er målet blev annulleret.

Men nu er der måske udsigt til, at offsidereglen skal ændres. VAR forsvinder ikke, men en del af frustrationen kan måske fjernes.

The International Football Association Board (Ifab), der forvalter fodboldlovene, holdt tirsdag sin 134. generalforsamling for at diskutere udviklingen af fodboldspillet og dets regler.

Her blev de nuværende offsideregler diskuteret, og Ifab er klar til at analysere dem nærmere for at finde frem til en justering.

- Medlemmerne var enige om, at den grundlæggende filosofi bag offside skal understøtte et ønske om at tilskynde til offensiv fodbold og målscoring, står der i referatet fra mødet.

- Derfor blev det aftalt, at lov nummer 11 (offside, red.) bør analyseres og gennemgås med henblik på at lave forslag til ændringer, som afspejler denne filosofi.

Som loven lyder i dag, er en angribende spiller offside, såfremt en spilbar del af kroppen er tættere på modstanderens mål end to af det forsvarende holds spillere (hvor den ene oftest vil være målmanden, red.).

I praksis vil det sige, at kun armene ikke kan være i offsideposition, da resten af kroppen må bruges til at spille bolden med.

I løbet af indeværende sæson har man set et par centimeter af et knæ eller en tåspids resultere i en annulleret scoring, fordi VAR-systemet påviste forseelsen.

Offsidereglen er blevet justeret gennem tiden, og det er nok en af årsagerne til den store frustration, som det kan skabe hos både fans og spillere.

Hvordan en ny justering af reglen vil komme til at lyde, når den i højere grad skal tilgodese det angribende hold, må tiden vise.

En decideret regelændring på området har nok stadig lidt lange udsigter, da Ifab først skal i gang med analysearbejdet.

På mødet tirsdag blev andre regler dog vedtaget.

Eksempelvis vil der ikke længere skulle dømmes omspark på et straffespark, hvis bolden går forbi eller rammer stolpen, selv om målmanden går for tidligt. Kun hvis det vurderes, at målmanden var direkte skyld i det missede spark.

Derudover skal det ikke koste et gult kort, hvis en spiller forsøger at stoppe et lovende angreb for modstanderen, hvis dommeren tillader spillet at fortsætte eller tillader et frispark taget hurtigt for at fortsætte angrebet.

Dommeren forventes desuden selv at gennemse kendelser eller mangel på samme, i de tilfælde hvor der er tale om en subjektiv vurdering og brug af VAR.

Og endelig er det blevet præciseret, hvordan den relativt nye regel skal tolkes, når det handler om, at et angribende hold ikke kan score, "umiddelbart efter" at en af holdets spillere utilsigtet har haft hånd på bolden.