Pernille Harder i aktion for det danske landshold. (Arkivfoto).

Fodboldmagasin kårer Harder til verdens bedste i 2020

Det engelske fodboldmagasin FourFourTwo har kåret Pernille Harder til verdens bedste kvindelige fodboldspiller i 2020.

Et panel af eksperter fra 27 lande fra hele verden har været med til at pege på danskeren.

28-årige Harder startede året i tyske Wolfsburg, men i september skiftede hun til engelske Chelsea i den dyreste handel mellem to klubber i kvindefodboldens historie.

- Jeg er meget glad for, hvor jeg befinder mig i karrieren, og at jeg har nået dette niveau.

- Nu handler det om at fastholde det. Hvis jeg stopper op i et minut og tænker over, hvad jeg har opnået, så er jeg virkelig stolt, siger Pernille Harder til FourFourTwo.

I oktober blev hun hædret af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) som den bedste kvindelige spiller i Europa.

Normalt står det franske fodboldmagasin France Football bag den såkaldte Ballon d'Or-kåring, men på grund af coronapandemien har magasinet valgt af aflyse i år.