Fodboldlegende med EM-kritik: For mange hold går videre

Sådan lyder kritikken søndag fra den tyske landsholdslegende Lothar Matthäus i en klumme hos nyhedsbureauet dpa forud for søndagens finale mellem England og Italien.

Hele 16 af de 24 deltagende hold ved det igangværende EM spillede sig videre til knockout-runderne, og det er for mange.

- Lige nu er der for mange hold, der går videre. Af den årsag bliver det først for alvor interessant i knockout-runderne.

- Det er også her, at vi har set de mest spændende og bedste kampe på et højere niveau med mere tempo og mindre taktik, mener Lothar Matthäus.

Den 60-årige tysker er dog godt tilfreds med de tendenser, han har set fra ottendedelsfinalerne og frem.

Her lagde Danmark ud med at slå Wales 4-0, inden det blev til en 2-1-sejr over Tjekkiet i kvartfinalen. I semifinalen måtte danskerne se sig besejret med 2-1 af England.

- Det er mit indtryk, at der ved denne turnering er blevet spillet hurtigere og mere aggressivt end tidligere, lyder det fra Matthäus.

I alt er der lavet hele 11 selvmål ved dette EM, hvilket står i skarp kontrast til tidligere. Før denne slutrunde var der i hele EM-historien blot score ni selvmål over en 60-årig periode.

- Det kan skyldes, at der er flere gennembrud i et højere tempo, og at flere spillere deltager i det offensive spil.

- Det er utroligt svært for at forsvare eget mål, når der kommer skarpe indlæg, mener Lothar Matthäus.

Søndagens EM-finale på Wembley spilles klokken 21 dansk tid.