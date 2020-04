Fodboldlandsholdets favoritmodstander får ny træner

Det Irske Fodboldforbund har lørdag valgt at ophæve samarbejdet med landstræner Mick McCarthy før tid og erstatte ham med U21-landstræner Stephen Kenny. Det skriver BBC og Sky Sports.

Det var planen, at Kenny skulle afløse McCarthy efter sommerens EM-slutrunde.

EM-turneringen blev i marts udskudt med et år til 2021 på grund af den øjeblikkelige coronapandemi, hvilket har fået forbundet til at fremrykke den planlagte rokade.

Mick McCarthy var landstræner for Irland gennem EM-kvalifikationen, hvor irerne sluttede bag Danmark, efter at de to lande i november spillede 1-1 i Dublin.

Martin Braithwaite bragte de danske gæster i front med små 20 minutter tilbage, inden Matt Doherty udlignede i slutfasen.

Dermed tog Polen og Danmark de direkte EM-pladser, mens Irland fortsat har chancen gennem playoffkampe. Her møder holdet Slovakiet, og vinder irerne duellen, skal de op mod enten Bosnien eller Nordirland om en plads til EM.

Da Danmark i november 2017 slog Irland med 5-1 efter en storkamp i Dublin og sikrede sig adgang til VM i Rusland året efter, sad Martin O'Neill på den irske trænerbænk.